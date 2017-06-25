Мечислав Гриб: Сколько будет длиться эта показуха? 3 25.06.2017, 17:39

Мечислав Гриб

Бывший председатель Верховного Совета 12-го созыва возмущен инцидентом с танком в Минске.

«Танк, который ехал на большой скорости по проспекту Независимости, оказался в заносе, сбил столб, чуть не перевернулся сам и не поубивал людей на тротуарах! Как это оценивать?! - возмущается бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии «Свабодзе». - Конечно, как бывший государственный деятель могу сказать, что будет проведена проверка, обнаружат причины, разберутся и накажут виновных, еще - что разного рода инциденты всегда возможны на мероприятиях с участием военной техники. Все это так.

Фото: facebook.com

Но скажу и другое: сколько будет длиться эта показуха? Пока кто-то не погибнет на такой репетиции или на самом параде? Зачем вообще нужны эти парады - кому мы пыль в глаза пускаем, кого хотим запугать или убедить, что мы такие сильные? Так вот сильные, ага - танками столбы на проспекте сбивать. Сейчас видно, что эта показуха не только никому не нужна, но давно и опасна, так как привлекают много техники, а техника старая, люди недостаточно обучены, риск увеличивается.

А потом за танками еще самолеты полетят, вертолеты - и что будет, если в самолете тоже что-то откажет, сломается? Уже не говорю про денежные потери от этих парадов, от испорченной дороги.

Министр обороны говорит, что расходы на парад будут покрыты из военного бюджета, но бюджет - это же налоги граждан, это же все от людей, из их зарплат. И зачем? Чтобы разбивать асфальт и сносить столбы?

Я бы, как руководитель государства, такие парады давно бы не проводил. И вообще нужно вернуться к празднованию Дня независимости 27 июля, когда приняли Декларацию независимости, либо даже к 25 марта. Это действительно исторические даты, между ними надо было выбирать праздник независимости, а не придумывать что-то, снова о войне.

3 июля - день освобождения Минска от фашистов, но только Минска, не всей Беларуси, в таком статусе нужно и отмечать этот день. Устроить массовое гулянье в традициях людей, какие-то спортивные события организовать, чтобы люди могли наблюдать, участвовать, но без этой парадной показухи, без демонстрации танков и ракет».

Напомним, что очередная репетиция военного парада на 3 июля в Минске прошла вечером 24 июня. Еще до начала репетиции произошел инцидент: на проспекте Независимости, возле метро «Московская», танк, который направлялся на парад, на высокой скорости резко вошел в занос, слетел с дороги и сбил фонарный столб.

У танка легко повреждены катки, трак и навесная броня. Сотрудники ГАИ составили протокол и оформили ДТП.

В рамках репетиции произошло еще одно происшествие: был задержан мужчина, который пытался остановить колонну техники возле ЦУМа.