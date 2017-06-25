Архиепископ Клаудио Гуджеротти: Беларусь по-прежнему остается глубоко в моем сердце
- 25.06.2017, 18:12
Беларусь наградила орденом Франциска Скорины бывшего посла Ватикана.
Архиепископ Клаудио Гуджеротти, который сейчас является Апостольским нунцием в Украине, получил в Киеве от властей Беларуси орден Франциска Скорины – «за значительный личный вклад в развитие культурного наследия между Беларусью и Ватиканом», передает «Белсат».
Архиепископ Гуджеротти был представителем Апостольского Престола в Беларуси с 15 июля 2011 года по 13 ноября 2015 года.
Гуджеротти изучал белорусский язык, служил мессу по-белорусски, а также неоднократно призывал белорусских верующих и духовенство ценить и защищать белорусский язык.
Также представитель Папы отличился опекой над заключенными в Беларуси. Иерарх посещал политических заключенных: Алеся Беляцкого, Николая Статкевича, Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца, Сергея Коваленко, Павла Сыромолотова, Эдуарда Лобова. Архиепископ передал им приветствия Святейшего Отца и католиков и сообщил узникам, что католическая церковь молится за них и их семьи.
Апостольский нунций каждый год бывал в Куропатах, где большевики расстреляли десятки тысяч жителей Беларуси. В Куропатах и в Тростенце архиепископ молился за погибших и пропавших сыновей, и дочерей Беларуси, а также и за будущее ее детей.
Награду иерарху вручил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. В мероприятии принял участие Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
Церемония прошла в Киевском национальном академическом театре оперы и балета.
«Беларусь по-прежнему остается глубоко в моем сердце со своим достоинством, своим трудолюбием, своим гостеприимством и своей тишиной, которая наполнена трогательностью и глубиной. Она научила меня пониманию того, что народ великий не потому, что о нем много говорят, и даже не потому, что он сам говорит о себе, а велик он теми жемчужинами, которые хранятся в его сердце», – сказал в своем выступлении Гуджеротти.
В конце речи, архиепископ процитировал стихотворение Рыгора Бородулина, адресуя слова поэта Беларуси:
Яе ўратавала ейная вера
Сказаў Ісус.
І ў сэрцы з Ісусам пайшла.
І сталася ў свеце няшэра.
І неба рунела зорным абрусам.