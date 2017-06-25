Архиепископ Клаудио Гуджеротти: Беларусь по-прежнему остается глубоко в моем сердце 25.06.2017, 18:12

Клаудио Гуджеротти

Беларусь наградила орденом Франциска Скорины бывшего посла Ватикана.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти, который сейчас является Апостольским нунцием в Украине, получил в Киеве от властей Беларуси орден Франциска Скорины – «за значительный личный вклад в развитие культурного наследия между Беларусью и Ватиканом», передает «Белсат».

Архиепископ Гуджеротти был представителем Апостольского Престола в Беларуси с 15 июля 2011 года по 13 ноября 2015 года.

Фото: catholic.by

Гуджеротти изучал белорусский язык, служил мессу по-белорусски, а также неоднократно призывал белорусских верующих и духовенство ценить и защищать белорусский язык.

Также представитель Папы отличился опекой над заключенными в Беларуси. Иерарх посещал политических заключенных: Алеся Беляцкого, Николая Статкевича, Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца, Сергея Коваленко, Павла Сыромолотова, Эдуарда Лобова. Архиепископ передал им приветствия Святейшего Отца и католиков и сообщил узникам, что католическая церковь молится за них и их семьи.

Фото: catholic.by

Апостольский нунций каждый год бывал в Куропатах, где большевики расстреляли десятки тысяч жителей Беларуси. В Куропатах и в Тростенце архиепископ молился за погибших и пропавших сыновей, и дочерей Беларуси, а также и за будущее ее детей.

Награду иерарху вручил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. В мероприятии принял участие Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Церемония прошла в Киевском национальном академическом театре оперы и балета.

Фото: catholic.by

«Беларусь по-прежнему остается глубоко в моем сердце со своим достоинством, своим трудолюбием, своим гостеприимством и своей тишиной, которая наполнена трогательностью и глубиной. Она научила меня пониманию того, что народ великий не потому, что о нем много говорят, и даже не потому, что он сам говорит о себе, а велик он теми жемчужинами, которые хранятся в его сердце», – сказал в своем выступлении Гуджеротти.

Фото: catholic.by

В конце речи, архиепископ процитировал стихотворение Рыгора Бородулина, адресуя слова поэта Беларуси:

Яе ўратавала ейная вера

Сказаў Ісус.

І ў сэрцы з Ісусам пайшла.

І сталася ў свеце няшэра.

І неба рунела зорным абрусам.