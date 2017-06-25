Макфол сообщил об отставке посла России в США 25.06.2017, 18:01

Майкл Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Сергей Кисляк готовится покинуть российское посольство в США.

Посол России в США Сергей Кисляк уходит в отставку. Об этом сообщил бывший посол США в РФ Майкл Макфол в своем Twitter, пишет gordonua.com.

"Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах", – написал он.

Позже Макфол добавил, что его работой в Белом доме было взаимодействие с Кисляком.

Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.