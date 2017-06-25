закрыть
25 июня 2017, воскресенье, 18:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Макфол сообщил об отставке посла России в США

  • 25.06.2017, 18:01
Майкл Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Сергей Кисляк готовится покинуть российское посольство в США.

Посол России в США Сергей Кисляк уходит в отставку. Об этом сообщил бывший посол США в РФ Майкл Макфол в своем Twitter, пишет gordonua.com.

"Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах", – написал он.

Позже Макфол добавил, что его работой в Белом доме было взаимодействие с Кисляком.

Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива