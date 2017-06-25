Кредиторы жаждут оставить без зарубежного отпуска директоров предприятий-должников 25.06.2017, 18:25

В середине мая вступили в силу изменения в законодательстве об исполнительном производстве.

Одно из основных нововведений состоит в том, что теперь может быть ограничен выезд за границу учредителям и должностным лицам организаций, которые стали должниками.

Как сообщил vitvesti.by председатель экономического суда Витебской области Олег Киенко, «заявлений поступает очень много».

Закон «Об исполнительном производстве» и раньше предусматривал применение ограничения права на выезд за границу как меры, направленной на обеспечение исковых требований. Однако теперь действие этой нормы расширено за счет применения к должностным лицам юридического лица – должника. К ним относятся руководитель, главный бухгалтер, сотрудники, входящие в коллегиальный исполнительный орган организации, а также уполномоченные управлять компанией в соответствии с учредительным документом, договорами и законодательством. Именно пытаются оставить без отпуска кредиторы.

«Как показывает экспресс-анализ ходатайств, взыскатели неправильно восприняли возможность реализовать право на ограничение выезда должников. Заявления, как правило, не содержат конкретных фактов и оснований для применения такой исключительной меры, написаны в абстрактной форме без указания лиц, в отношении которых суду предстоит рассматривать дело. Хотя в хозяйственно-процессуальном кодексе не предусмотрены обязательные требования к содержанию таких ходатайств, взыскатель должен выяснить хотя бы имена и фамилии должностных лиц», – пояснил председатель суда.

По его словам, ограничение на выезд – это мера, которая носит исключительный характер.«Иначе говоря, для этого должны быть веские основания. Например, злостное уклонение от исполнения судебного постановления, когда должник скрывается от судебного исполнителя, прячет имущество, предпринимает другие действия.

Если организация работает, судебный исполнитель взыскивает деньги или наложил арест на имущество и пытается его продать в счет погашения долга, то это означает, что должник не уклоняется от исполнения судебного постановления. Следовательно, нет оснований для применения исключительной обеспечительной меры», – пояснил Олег Киенко.

В итоге витебский суд пока не вынес ни одного решение об ограничении на выезд для директоров предприятий. Но основательный топор над головой руководителей законодатели все-таки новой редакцией закона повесили.