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Танцующая в ванне горилла стала звездой Сети

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  • 25.06.2017, 18:54
  • 1,620

Животное по кличке Зола, которое живет в зоопарке Далласа, совершенно случайно прославилось в качестве звезды танца.

На самом деле, горилла, принимая ванну с водой, очень радовалось тому, что может всласть поплескаться в водичке, пишет 120.su.

Однако, энергичные движения животного настолько понравились пользователям интернета, что видеоролик с Золой стал очень популярным.


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