Танцующая в ванне горилла стала звездой Сети

Танцующая в ванне горилла стала звездой Сети1
- 25.06.2017, 18:54
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Животное по кличке Зола, которое живет в зоопарке Далласа, совершенно случайно прославилось в качестве звезды танца.
На самом деле, горилла, принимая ванну с водой, очень радовалось тому, что может всласть поплескаться в водичке, пишет 120.su.
Однако, энергичные движения животного настолько понравились пользователям интернета, что видеоролик с Золой стал очень популярным.
I added some music to this. pic.twitter.com/UwjhTKpaeu— Bob Hagh (@BobHagh) 22 июня 2017 г.