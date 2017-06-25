Танцующая в ванне горилла стала звездой Сети 1 25.06.2017, 18:54

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Животное по кличке Зола, которое живет в зоопарке Далласа, совершенно случайно прославилось в качестве звезды танца.

На самом деле, горилла, принимая ванну с водой, очень радовалось тому, что может всласть поплескаться в водичке, пишет 120.su.

Однако, энергичные движения животного настолько понравились пользователям интернета, что видеоролик с Золой стал очень популярным.