Милиционер Рудько из Бобруйска «открыл» новый парадокс физики 15 25.06.2017, 19:07

Фото: svaboda.org

Оказалось, что милиционер «не препятствовал» физически журналистам, которых задержал.

Управление милиции в Бобруйске и городской отдел Следственного комитета оправдали действия подполковника милиции Сергея Рудько, который 23 марта в Бобруйске задержал журналистов «Бобруйского курьера» Виктора Качана и его коллегу Анну Дусь во время освещения судебного процесса над активисткой Галиной Смирновой, передает «Радыё Свабода».

Виктор Качан обжаловал действия милиционера в прокуратуре и получил такие ответы на свои жалобы:

«Установлено, что ваши заявления не содержат достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных нормами Уголовного кодекса Республики Беларусь, а являются жалобой на действия должностного лица УВД Бобруйского горисполкома, который осуществлял профилактические мероприятия по предупреждению совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, в связи с чем отсутствуют основания для проведения проверки», - говорится в ответе из Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета.

Фото: svaboda.org

Подобным оказался и ответ, пришедший из управления милиции Бобруйского горисполкома:

«В ходе проверки было выявлено, что начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Рудько С. В. вашей законной профессиональной деятельности не помешал и с его стороны отсутствуют противоправные действия».

Качан же заявил, что задержание помешало его работе. Это же подтвердил в комментарии БАЖ и главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко.

«Виктор Качан работал на акции как журналист и поэтому правомерно пожаловался на действия милиционера», - считает Санотенко и ссылается на закон «О средствах массовой информации», который запрещает препятствие журналисту в выполнении им служебных обязанностей.

«Наказание за это предусматривает 198 статья Уголовного Кодекса Беларуси», - напомнил он.

Качан называет необъективной проверку своих жалоб, которую проводили в следственном комитете и милиции. По словам журналиста, не были опрошены свидетели - те люди, которых милиционер Рудько вместе с ним задержал около здания Бобруйского суда.

Напомним, 23 марта журналисты «Бобруйского курьера» Виктор Качан и Анна Дусь по заданию редактора пришли к зданию суда Бобруйского района и Бобруйска, чтобы освещать процесс по делу общественной активистки, организатора протестных акций Галины Смирновой. Но журналисты были задержаны подполковником милиции Сергеем Рудько и доставлены в бобруйской прокуратуру для «профилактической беседы».

Вечером 22 июня в Бобруйске после участия в акции солидарности с политзаключенными, которая в тот день произошла в Минске, была задержана местная пенсионерка Любовь Санкeвич. После задержания женщина попала в больницу. Позже Санкевич рассказала, что к ее задержанию также имел отношение подполковник Сергей Рудько.