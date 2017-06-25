В травле Светланы Алексиевич виден почерк провокаторов 3 25.06.2017, 19:23

Светлана Алексиевич

Интервью нобелевского лауреата, опубликованное несмотря на ее запрет, вызвало волну солидарности с ней.

В российских соцсетях продолжается разнузданная травля Светланы Алексиевич. На самом деле, ее единственной ошибкой было лишь то, что она согласилась на интервью, превратившееся в допрос. Хотя она запретила его печатать, и оно опубликовано незаконно, ей досталось, что называется, по полной программе за его «русофобское» содержание, пишет литературовед, телеведущий, писатель Виктор Ерофеев для «Немецкой волны».

Я эти вещи знаю не понаслышке. Провокаторов видно по подчерку. Травля не восхваляющих нынешнюю власть, как и в случае Светланы, начинается с обвинения в «русофобии». Затем она переходит к «качеству» текстов писателя (мол, ничего там хорошего нет) и обвинений в том, что Запад «раздул» писательское имя в политических целях. Далее травля касается личной жизни. Тут появляются фейковые новости, откровенная клевета. Светлану Алексиевич уже дважды «хоронили», объявив о ее смерти.

Надо иметь железные нервы, чтобы противостоять этой травле и клевете. Кроме того, в любой момент может возникнуть тема судебного преследования, но оно может разворачиваться годами.

Рассмотрим главное обвинение - в русофобии. Русофобами, как правило, в наше время оказываются критики путинского режима и его конкретных деяний. В пропагандисткой связке «Путин - это Россия, Россия - это Путин» происходит сознательная подмена понятий. Критика режима намеренно преображается в критику страны и русского народа. Этим подлогом и занимаются телепропагандисты, создавая образ врага. А враг, по ситуации, любит Америку, поддерживает «украинских фашистов», АТО и все остальное, что якобы не любит русский народ.

Отсюда и запускается бездумное обращение с понятием «русофоб,» которое бродит по сетям. Зараженный пропагандой, но не чувствующий свое заражение блоггер поносит врагов режима, искренне веря в то, что защищает Россию. Пропагандисты должны возносить похвалу тупости этим полезным для них блоггерам.

С каждым днем растет количество врагов России. Тут и театральные деятели, и молодежь, выходящая на протестные демонстрации, и вообще интеллигенция. Кстати, сто лет тому назад у царского режима тоже враги росли как на дрожжах.

Путин недавно высказался в том смысле, что знание вторично по сравнению с патриотизмом. Это тоже, в сущности, похвала тупости, порождающей фейковые полюса: на одном - патриот, на другом - русофоб. Но, как правило, истинными патриотами оказываются именно проклинаемые «русофобы». Я считаю, что Светлана - патриот России и Беларуси. Ее мечта - видеть Россию и Беларусь в европейской семье - возвышает, а не унижает народы этих стран.

Что же касается ее качества как писателя, то в момент травли это не разговор по существу, а гнусный придаток преследования. А нападки на «личность» писателя - вообще подзаборная мерзость.

Наконец, о какой русофобии может идти речь, если Алексиевич, пишущая по-русски, - часть великой культуры России, которая ценится во всем мире. Эта культура противостоит нынешней политике Кремля.

Существует пропасть между людьми культуры и прокремлевскими патриотами. Эту пропасть не засыпать ничем. Просвещению в будущем придется отмывать загаженные понятия, вроде «патриота». В России идет затяжная гражданская война, то вспыхивая, то затихая. Сейчас, после Крыма, период обострения. Это видно в информационном поле в целом и на примере Светланы Алексиевич.

Casus belli - не только «повод для войны», но и «военный инцидент», если вспомнить значение известного латинского выражения. В случае со скандалом вокруг интервью - это и то, и другое.

Нобелевский лауреат по литературе, человек гуманной души, защитница демократических, европейских ценностей против защитника кремлевской идеологии. Звезда против темной лошадки. Кончилось тем, что темная лошадка напечатала не санкционированное нобелевским лауреатом интервью.

В сущности, это и есть «военный инцидент». Суть разногласий принципиальна. Алексиевич во главу угла ставит личность, которой должно служить государство. Журналист ставит государство выше личности - по умолчанию, в традиции русской истории.

Верит ли он в абсолютную правильность своей позиции? Почему бы и нет? Его позиции молчаливо придерживаются большинство жителей России.

Ясно, что в перспективе Россия или вернется к Европе, или погибнет (по крайнем мере, экономически). Но с точки зрения любителей Путина, которые живут сегодняшним днем, Россия, кроме того, что святая, - отвязная, крутая, прикольная страна. В ней только не хорошо стариться и умирать. А веселиться, вылезая за рамки закона, и молиться - да сколько хочешь! Безобразие превращается в пленительную эстетику. Логика - в дерьмо.

Кремлевская пропаганда поет про распятых мальчиков и единый русско-украинский народ. Но если Украина развернется к России, она будет унижена точно так же, как унижаются министры Лукашенко, когда они с поклоном едут в Москву. Равенства не будет. Будет отстойный империализм.

Светлане Алексиевич империализм ненавистен. В конце концов, она послала журналиста подальше. Глядишь, он и в самом деле пойдет далеко. Дойдет до самого Кремля. Такие люди как раз там сейчас и нужны.