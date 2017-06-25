Секрет цивилизационного успеха Украины 2 Виталий Портников, «Радіо Свобода»

25.06.2017, 20:12

Виталий Портников

Люди, которые выходили на Майдан, выступали не просто за ассоциацию с ЕС, они выступали за ценности ЕС.

Новый французский президент Эммануэль Макрон в своем интервью ведущим мировым СМИ достаточно четко обозначил свое видение Европейского союза. Это союз ценностей, а не супермаркет. Впервые за много лет эти слова настолько четко прозвучали из уст руководителя одной из ведущих стран континента.

Не секрет, что эта позиция совпадает с отношением к Европейскому союзу многих украинцев ‒ причем нередко даже интуитивным, а не осознанным отношением. Люди, которые выходили на Майдан, выступали не просто за ассоциацию с Европейским союзом. Они выступали за ценности ЕС. За ценности, которые подразумевают справедливость и солидарность.

Именно поэтому ‒ для тех европейских политиков, кто придерживается подобных ценностей, так странно сегодня наблюдать за поведением части элит и общества стран Центральной Европы, украинских соседей. Эммануэль Макрон цитирует выдающегося польского политика и диссидента Бронислава Геремека, который сказал своему молодому французскому коллеге: «Вы даже не представляете, сколько вы нам должны».

Геремек, конечно, имел в виду принципы, а не деньги. Он говорил о разделительных линиях, возникших в Европе после Второй мировой войны, когда освобожденная от Гитлера часть континента была отдана в фактическое владение режиму не менее отвратительному, чем гитлеровский. Именно поэтому у Макрона вызывает сейчас такое удивление фактический отказ от принципов ‒ при одновременном желании получать деньги. Вероятно, именно поэтому в Варшаве или Будапеште обижены на французского главу.

Не просто воспользоваться Европой

Для Украины эти слова французского президента ‒ программа на будущее. Если украинцы хотят успешной европейской интеграции, они должны думать прежде всего о принципах, о европейской солидарности. Европейцы даже не представляют, сколько они нам должны. Но для того, чтобы такое представление сформировалось, Украина должна стать частью Европы ценностей, а не Европы потребления кредитов. Украинцы должны помнить, через что прошла Европа на непростом пути к объединению, но и напоминать, что Украина – часть «кровавых земель» (по меткому определению историка Тимоти Снайдера) – понесла не меньшее количество жертв.

После того разочарования, которое испытывают сейчас европейские лидеры из-за того, что Макрон называет «предательством» соседей по континенту, Украина не должна давать повод подозревать ее в банальном потребительстве. Украинцы слишком много пережили, чтобы хотеть просто воспользоваться Европой. Нет, Украина должна стать настоящей Европой ‒ не в географическом, а в ценностном смысле этого понятия. В этом и будет секрет цивилизационного успеха Украины.

Виталий Портников, «Радіо Свобода»