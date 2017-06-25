Десятки тысяч немцев, голландцев и бельгийцев вместе протестуют против двух АЭС 25.06.2017, 20:32

Фото: dpa.de

50 тысяч человек в трех странах выстроились в 90-километровую цепь в знак протеста против эксплуатации бельгийских атомных реакторов.

Противники атомной энергетики из Германии, Нидерландов и Бельгии выстроили живую цепь в знак протеста против работы бельгийских АЭС «Тианж» и «Дул». В воскресенье, 25 июня, участники международной демонстрации требовали немедленного отключения атомных реакторов «Тианж-2» и «Дул-3», в которых обнаружено множество микротрещин, пишет «Немецкая волна».

По данным организаторов акции, в ней приняли участие порядка 50 тысяч человек. Они выстроились в 90-километровую цепь от АЭС «Тианж» в бельгийском городе Юи через Маастрихт в Нидерландах до приграничного Ахена в Германии.

За две недели до акции стало известно, что в корпусе реактора «Тианж-2» в ходе ультразвукового исследования были обнаружены 70 новых трещин. Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон утверждает, что безопасности АЭС ничего не угрожает.

По данным бельгийского информагентства Belga, при осуществлении аналогичной инспекции в 2015 году были обнаружены, в общей сложности, «около 3149 признаков», которые могли свидетельствовать о повреждениях в корпусе реактора «Тианж-2».

Ахен судится с Бельгией из-за АЭС

В 2016 году немецкие парламентарии раскритиковали решение Бельгии оставить в эксплуатации атомные электростанции «Тианж» и «Дул» и бесплатно выдавать всем жителям таблетки с йодом. За отключение этих АЭС выступает ряд политиков, общественных организаций и коммун. Городские власти Ахена при поддержке примерно ста приграничных коммун подали иски в бельгийские суды в связи с продолжением эксплуатации реактора «Тианж-2».

Бельгийская АЭС «Тианж» расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от Ахена, а «Дул» - вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от германской границы. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.

Бельгия планирует полностью отказаться от использования атомной энергии к 2025 году. Изначально предполагалось, что реакторы «Тианж-1», а также «Дул-1» и «Дул-2» будут отключены к 2015 году, однако бельгийские власти продлили срок их эксплуатации на 10 лет.