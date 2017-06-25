Жители могилевского районе полгода сидят без зарплат 25.06.2017, 20:45

Регулярные задержки выплаты заработной платы имеют место в целом ряде районов Могилевщины.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел 24 июня прямую телефонную линию, пишет «Магілеўскі рэгіен».

В одном из телефонных звонков многодетный отец, жена которого находится в отпуске по уходу за ребенком, рассказал о задержке положенных ему расчетных выплат тепличным комбинатом ОАО «Фирма «Вейно».

Задолженности перед работниками здесь, как и на тепличном комбинате ОАО «Фирма «Кадино», председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько «пообещал закрыть» до конца июля.

Правда, верится в это очень слабо. Ведь еще в январе 2017 года председатель КГК Могилевской области О. Садовский писал о том, что «По данным статистики, на 01.11.2016 в области имелась просроченная задолженность по выплате заработной платы в 66 организациях на 3,15 млн. рублей. «Рекордсменами» по задолженности стали ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Фирма «Вейно» и ОАО «Могилевский ленок». Своим работникам предприятия задолжали соответственно 214,3 тыс. рублей, 132,4 тыс. рублей и 113,9 тыс. рублей».

Так что, оказывается, проблему выплаты просроченной задолженности по зарплате работникам ОАО «Фирма «Вейно» и ОАО «Фирма «Кадино» крупнейшие могилевские чиновники не могут решить уже более полугода.

Интересная получается картина – своевременно зарплаты не выплачивают даже в «наиболее передовом и экономически развитом районе» Могилевской области – Могилевском. Напомним, что согласно рейтинга социально-экономического развития по итогам работы за 2016 год Могилевский район находится на втором месте в области после Горецкого района. Закономерно возникает вопрос, какая же ситуация с своевременной выплатой зарплат в более отдаленных районах Могилевщины?

К примеру, прокурор Глусского района Леонид Палевич в феврале этого года сообщал о том, что «нарушение сроков выплаты работникам заработной платы в некоторых организациях района, которое имеет систематический характер, является недопустимым фактором, подрывающим стабильность и спокойствие в обществе».

Наибольшее количество нарушений сроков выплаты заработной платы за период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года допустили: СПК «Колхоз «Заря коммуны» (в настоящее время — ОАО «Заря Коммуны») и СПК «Дружба» (в настоящее время — ОАО «Туриноагро») — по 10 фактов, ОАО «Агрофирма «Славгородский» — 9, по 8 фактов выявлено в ОАО «Глусский райагропромтехснаб» и ОАО «Глусская Заря», ОАО «Экспериментальная база «Глуск» — 7 фактов. Попали в этот список и два предприятия Глуска: ГУКДСП «Глусская ПМК № 249» — 3 факта, единичный факт нарушения срока выплаты заработной платы имел место в УКП «Жилкомхоз».

Общая задолженность по зарплате в 2016 году в Глусском районе составляла 1 644 260 рублей, по требованию прокурора она выплачена работникам в полном объеме.

По информации журналистов, регулярные задержки выплаты заработной платы имеют место в целом ряде районов Могилевщины, причем особенно часто такие нарушения происходят именно в сельскохозяйственных предприятиях. Контролирующие органы на это попросту «закрывают глаза», так как по отчетам чиновников заработная плата выплачивается будто бы своевременно. Ну а сами работники сельхозпредприятий куда-нибудь жаловаться элементарно боятся, так как жалобщик может легко потерять работу. А найти ее в сельских регионах Могилевской области очень тяжело. Если, конечно, не отправиться гастарбайтером на бескрайние просторы России…