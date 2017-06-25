Видеохит: Бык и собака прервали футбольный матч 25.06.2017, 20:56

Отогнать животных долго не получалось, пришлось разрешить попастись на поле.

Товарищеский матч между кипрским АЕЛом и болгарским Ботевом прервал вышедшие на поле бык и собака. Матч пришлось прервать после того, как скотина внезапно вышла попастись на поле, вероятно, решив оценить вкусовые качества футбольного газона, пишет tjournal.ru.

Бык спокойно пересек поле, после чего безуспешно начал пытаться подлезть под защитную сетку, ограждающую стадион. Однако на этом визит животных не закончился. Вслед за быком на поле вскочила собака и с интересом стала наблюдать за действиями рогатого. Вскоре к стадиону подошло целое стадо, и на поле чуть было не проник еще один бык, но игроки стали кидать в него бутылками, а судья направился к пастуху.

Позднее четвероногих болельщиков удалось выгнать с поля и матч был продолжен.