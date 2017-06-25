Израиль нанес еще один удар по армии Асада 1 25.06.2017, 21:52

Израильтяне атаковали позиции сирийской правительственной армии.

Как сообщает агентство Reuters (перевод – РБК) со ссылкой на представителей израильских военных, удар был нанесен по двум артиллерийским позициям и грузовику с боеприпасами сирийской армии. О результатах обстрела и потерях сирийцев информации пока нет.

В Тель-Авиве произошедшее объяснили тем, что сирийские артиллерийские снаряды взорвались в районе Голанских высот, контролируемых Израилем. При этом военные признали, что инцидент произошел на безлюдной территории, и никто в результате не пострадал.

Официальной реакции Дамаска на события возле израильской границы пока не поступало.

Накануне израильские власти сообщили о минометном обстреле своей территории со стороны Сирии. Тогда ВВС также нанесли ответный удар, в результате чего было уничтожено два танка правительственной армии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя происходящее на границе, заявил, что его страна и дальше будет наносить ответные удары в случае обстрелов своей территории. Также глава правительства призвал Иран не увеличивать военное присутствие в Сирии и не поставлять оружие группировке «Хезболла», участвующей в конфликте на стороне армии Башара Асада.

Одновременно власти страны призвали проживающих около границы людей временно покинуть опасную зону.