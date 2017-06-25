МИД Беларуси: Москва и Минск сформировали отношения «стратегического союзничества» 25.06.2017, 22:09

Между странами ведется «активный политический диалог» на всех уровнях.

Беларусь и Россия за годы с момента установления дипотношений сформировали отношения «стратегического союзничества», отвечающие интересам народов двух стран. Об этом сказано в совместном заявлении МИД России и Беларуси по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений, которое в воскресенье разместил МИД Беларуси на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

«25 июня 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, - сказано в заявлении. - За эти годы сформировались отношения «стратегического союзничества», отвечающие чаяниям народов наших стран».

В документе отмечается, что между странами ведется «активный политический диалог» на всех уровнях. «Созданная за прошедшие годы устойчивая инфраструктура сотрудничества позволяет оперативно находить взаимоприемлемые решения по любым проблемным сюжетам двусторонней повестки дня», - отмечено в заявлении.

В нем подчеркивается, что Беларусь и Россия входят в число наиболее «активных участников интеграционных объединений» на пространстве СНГ, выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив. Это касается Евразийского экономического союза, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы выступаем за многосторонние и коллективные подходы к решению актуальных глобальных и региональных проблем, принцип невмешательства во внутренние дела государств, неприятие политики санкций и односторонних экономических и торговых ограничений», - сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что на площадке ОБСЕ стороны намерены продолжать координацию подходов по наиболее острым темам повестки дня ОБСЕ, выступают за реформу организации. «Россия и Беларусь продолжают координировать свои отношения с Европейским союзом, а также намерены прилагать совместные усилия по установлению связей между ЕАЭС и ЕС», - отмечается в документе.