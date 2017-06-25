Журналистка профсоюза РЭП: Перемены в Беларуси - реальная цель 25.06.2017, 22:40

Активисты независимого профсоюза РЭП - это десятки людей, которых объединяет стремление изменить жизнь общества к лучшему.

Анна Дусь, недавно избранная сопредседателем молодежной сети профсоюза РЭП, рассказала о себе praca-by.info.

- Анна, кто вы по образованию? Работаете ли вы по профессии?

- Я закончила факультет журналистики БГУ, кафедру литературно-художественной критики. Я и работаю, и не работаю по специальности: я - не литературный критик, как написано в дипломе, но - журналист, и в том числе пишу на литературную тематику.

Давно пишу стихи, печаталась: в ЛиМе, »Молодости» ... И у нас с друзьями есть - как мы это сами называем - литературный союз, или объединение неуравновешенных людей «Пусть»; обычно я еще хожу в нашей фирменной майке. Мы организуем музыкальные и поэтические перформансы.

- Исключительно социальным перформансом мне это назвать трудно, но мы поднимаем социально значимые темы. У нас был перформанс против смертной казни, который назывался «Дом, в котором ...». Мы его презентовали на фестивале «Желтый дом в Брюгге» в Минске. Недавно делали, в рамках выставки Алеся Родима, перформанс, посвященный «ментовскому беспределу»: это была наша рефлексия на события весны. Перформанс назывался «Страна синего сала».

- Почему вы заинтересовались тематикой смертной казни в Беларуси?

- Это один из примеров позорного отношения к правам человека, который меня лично беспокоит. Я, как журналист, писала материалы на эту тему, исследовала ее в этом русле; а также была волонтером компании «Против смертной казни».

- Когда вы попали в профсоюз и какой вы видите смысл в этой деятельности?

- Я почувствовала желание и потребность вступить в профсоюз, когда пришла туда как журналист. Это было начало волны «декретных» протестов, а пришла я на круглый стол: на совещание юристов профсоюза РЭП из разных регионов, посвященное тому, как действовать в этих условиях, как ответить на вызов государства, что делать обществу.

Тема принудительного труда меня беспокоила и как журналиста, и как человека, потому что я - фрилансер. И мне, и моим друзьям из творческого круга показалось настолько абсурдным то, что мы попали «под декрет»! И по внутреннему призванию, придя как журналист на конференцию, я попросила принять меня в профсоюз - и вступила.

- Какие изменения в обществе нам нужны и какой может быть роль каждого в этих изменениях?

- Любые изменения в обществе начинаются с изменений в сознании. Никто не может заставить нас, например, сортировать мусор и заботиться об экологии, пока мы сами не начнем этого делать. Вырабатывание общественной позиции - это, в первую очередь, дело самого человека. Но негосударственные организации должны способствовать такой возможности, делать образовательные программы: поощрять человека, давать ему понимание, что возможность изменить жизнь общества к лучшему - она доступна.

- Я почти год живу в Бобруйске, уехав из Минска, и мне кажется, что в Минске все доступно: инициатив много и иногда слишком много. А тут ты приезжаешь в регион, в довольно крупный город, и понимаешь: у тебя два варианта для собственной активности, а на твой третий запрос ответа на месте нет.

И тебе нужно ехать в другой город, чтобы получить знания, коммуникацию со специалистами, найти единомышленников ... То, чем стоит заниматься, - устраивать локальные сообщества, поддерживать их, чтобы люди в регионах не чувствовали себя брошенными. Чтобы все не концентрировалось в столице. Чтобы движение к лучшему было общенациональным.