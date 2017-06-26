Порошенко: Надежды Путина провалились 3 26.06.2017, 7:36

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Петр Порошенко

Фото: Us State Department/ ZUMA/Globallookpress.com

Новая администрация США приняла историческое решение.

Кремлю не удалось расшатать единство Европы и США в плане наложения санкций на агрессию РФ в Украине. Об этом в интервью телеканалам "Украина", "Интер" и ICTV сказал украинский президент Петр Порошенко, передает gordonua.com.

"Для нас было жизненно необходимым продолжение санкций против России, введенных в связи с тем, что РФ не выполняет Минских соглашений. Почему? Вспомните, к примеру, осень прошлого года, какими были ожидания РФ и кое-кого в нашей стране, кричавших: "Зрада", конец, все пропало". Это было накануне выборов в США и в ряде ключевых стран Евросоюза. Что придут новые лидеры, не связанные ничем. Само собой, санкции, наконец, будет отменены, и сбудется мечта Путина о том, чтобы Украина осталась один на один со страной-агрессором", – заявил глава украинского государства.

Основной задачей всей внешней политики Киева было донесение до западных партнеров аргументации о важности сохранения санкций, и она была выполнена, подчеркнул Порошенко.

"Новая администрация США приняла историческое решение: санкции будут действовать до полного выполнения Россией Минских договоренностей. Прошли выборы в Австрии, Нидерландах, Великобритании, Франции. Все новые лидеры и те, кто остался у власти после выборов, приняли решение о сохранении санкций против РФ", – констатировал он.

"Надежды Путина, что ему удастся разрушить европейское единство, солидарность с Украиной, не оправдались", – добавил Порошенко.

Цель санкций – мотивировать Кремль к переговорам, отзыву своих войск с востока Украины и освобождению заложников, подчеркнул президент Украины.

Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина и страны ЕС обвиняют Россию в невыполнении договоренностей и эскалации конфликта.

22 июня на саммите ЕС было принято решение о продлении санкций против России на шесть месяцев за неудовлетворительное выполнение Минских соглашений.