В польском Радоме прошел полумарафон, посвященный протестам рабочих в 1976 году 26.06.2017, 7:42

15,024

Иллюстрационное фото

Маршрут был проложен рядом с местами, где 41 год назад проходили демонстрации против повышения цен на продукты.

В Радоме прошел пятый по счету полумарафон, посвященный демонстрациям рабочих в 1976 году. В забеге приняли участие более 1000 человек со всей Польши, сообщает «Радио Польша».

Половина маршрута полумарафона была проложена рядом с местами, где 41 год назад проходили демонстрации против повышения цен на продукты, впоследствии подавленные спецотрядами милиции.

По словам Тадеуша Краски из Объединения «Бегом Радом», подобные забеги являются хорошей возможностью для того, чтобы напомнить полякам о важных исторических событиях.