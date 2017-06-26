Шкловские качели 4 26.06.2017, 7:50

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За что ни возьмутся белорусские власти – выходят какие-то странные «шкловские качели».

Весенне-летний сезон – это горячая пора для производителей садовой мебели. В это время традиционно возрастает спрос на садовую мебель и товары для сада. Горожане спешат покинуть квартиры и провести свободное время на дачах. Люди благоустраивают свои участки, устанавливая беседки, качели и шезлонги, пишет сайт 6tv.by.

В 2016 году шкловский «Жилкомхоз» заявил о создании на своей базе цеха для производства садовой мебели. Для этой цели были арендованы площади у ОДО «Велес Текстиль Групп», установлены деревообрабатывающие станки. Александр Качанов (заместитель директора УКП «Жилкомхоз» по производству) оптимистично смотрел на новое направление деятельности. Сообщалось, что в данный момент идет разработка цен, а в скором времени в отдельном помещении покупатели смогут познакомиться с ассортиментом, образцами продукции, ценами. Начальство «Жилкомхоз» принимая многочисленные визиты районной и областной администрации, строило планы и рапортовало об успешной деятельности.

Но продукция так и не пошла в народ. В Шклове мы не увидели ни садовой мебели, ни рекламы о её продаже. В самом же цеху царит тишина и запустение. Работники предприятий, арендующих площади по соседству с цехом садовой мебели, сказали, что уже несколько месяцев как «Жилкомхоз» съехал. В цеху остались готовые изделия: беседки и качели. Надеемся, что шкловские власти обратят внимание на ситуацию и продукция цеха производства садовой мебели дойдёт до покупателя, а инвестиции не пропадут зря.

По иронии судьбы новый цех по производству садовой мебели располагался в здании, где когда то была Шкловская мебельная фабрика.