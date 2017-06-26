В Колумбии затонул корабль со 150 пассажирами 26.06.2017, 7:55

Фото: reuters

Погибли не менее девяти участников развлекательной поездки.

На водохранилище неподалеку от колумбийского города Медельин, что на севере страны, в воскресенье, 25 июня, опрокинулся корабль. На его борту находилось около 150 человек. Погибло не менее девяти человек, еще тридцать считаются пропавшими. По предварительным данным, корабль «Алмиранте» выполнял туристическо-развлекательную поездку. Информации о причинах крушения пока нет, сообщает «Немецкая волна».

На видеозаписи, обнародованной одним из колумбийский медиапорталов, видно, как многопалубный корабль погружался в воду. В то же самое время ряд небольших лодок стремился прийти на помощь тонущим. «Он затонул необычайно быстро. Все произошло за несколько минут», - заявил представитель пожарной бригады, участвовавшей в спасательной операции.

Пострадавших переправили в больницы ближайшего города Гуатапе. Президент страны Хуан Мануэл Сантос на своей странице в Twitter сообщил, что национальные военно-воздушные силы и спасательные службы были развернуты для оказания срочной помощи пострадавшим.