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Всемирная федерация таэквондо сменила название из-за сетевого сленга

  • 26.06.2017, 8:20

Прежняя аббревиатура слишком напоминала известное интернет-ругательство.

Всемирная федерация таэквондо (WTF) сменила название из-за схожести ее аббревиатуры с известным ругательством, сообщает pressball.by.

Теперь организация называется World Taekwondo или Всемирное таэквондо.

Аббревиатура WTF часто используется в интернет-сленге и примерно переводится как — «Какого черта?».

«Сегодня важный день для нашей федерации. В таком сложном мире мы должны эволюционировать и идти в ногу со временем, принимая во внимание традиции современной аудитории. В этот цифровой век акроним нашей федерации имеет негативное значение, никак не связанное с деятельностью организации. Именно поэтому мы посчитали важным сменить название», — заявил президент федерации Чу Чхон Вон.


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