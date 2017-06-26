Всемирная федерация таэквондо сменила название из-за сетевого сленга 26.06.2017, 8:20

Прежняя аббревиатура слишком напоминала известное интернет-ругательство.

Всемирная федерация таэквондо (WTF) сменила название из-за схожести ее аббревиатуры с известным ругательством, сообщает pressball.by.

Теперь организация называется World Taekwondo или Всемирное таэквондо.

Аббревиатура WTF часто используется в интернет-сленге и примерно переводится как — «Какого черта?».

«Сегодня важный день для нашей федерации. В таком сложном мире мы должны эволюционировать и идти в ногу со временем, принимая во внимание традиции современной аудитории. В этот цифровой век акроним нашей федерации имеет негативное значение, никак не связанное с деятельностью организации. Именно поэтому мы посчитали важным сменить название», — заявил президент федерации Чу Чхон Вон.