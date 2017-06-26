Страсти по Коле 30 Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

26.06.2017, 9:39

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Николай растет — страна стоит на месте.

Вот уже мальчик перегнал папу, а мы все в той же системе координат.

Cтрана полностью научились подстраиваться под нужды растущего организма. Как-то так незаметно вышло, что Беларусь превратилась в страну для Коли. Так решил его папа, и мы почему-то с этим безропотно согласились.

Поиграть в солдатиков? И вся страна маршировала перед мальчиком в погонах главнокомандующего. Причем, в военных играх поучаствовали даже руководители соседних государств.

В хоккей? С ледовыми дворцами, которые росли как грибы, — не проблема.

Честно говоря, когда Лукашенко заикнулся, что с малолетства водит своего сына в баню, даже стало страшновато, что страна вдруг резко начнет прирастать банно-прачечными комплексами. «Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь, когда ему четыре года, он может выдержать температуру около 100 градусов», — рассказывал Лукашенко в интервью Financial Times и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

К счастью, обошлось. Этот вид отдыха мальчик, похоже, не оценил.

Закончились детские игры — и вот вся страна пошла с Колей в школу. Неожиданно выяснилось, что школьные программы требуют срочного пересмотра. Причем не сложно было догадаться, какие именно предметы плохо даются мальчику и его папе: «Наломали дров в математике и физике столько, что кого вы там готовите?» — возмущался отец.

Когда Коля уставал учиться — страна тут же оплачивала его поездки к морю в составе официальных делегаций. И пока другие школьники продолжали штудировать физику и математику, мальчик чудным образом появлялся на фотографиях зарубежных СМИ.

Коля жаловался на утреннее недосыпание — и вот уже не спала вся страна. И так во всем. Честно говоря, даже страшно представить, что дальше? Вступительная кампания, парады невест?

Вот только виноват ли в этом сам Коля? Нет, конечно. В конце концов, родителей не выбирают. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Как понятна и забота отца о своем чаде.

Проблема только в том, что другие дети страны тоже имеют право на счастливое детство и на то, чтобы родители жили и работали ради их блага, а не обеспечивали беззаботное существование чужого ребенка. И пока мы этого сами не поймем и не донесем эту мысль до главного адресата, страна эта будет не для наших детей, а для одного-единственного мальчика.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»