В Киеве митрополит Кондрусевич поприветствовал нового епископа – белоруса 26.06.2017, 10:14

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Новый епископ стал четвертым иерархом, закончившим Гродненскую высшую духовную семинарию.

В Киеве в конкафедральном костеле святого Александра 23 июня состоялось епископское рукоположение о. Виталия Кривицкого – выпускника Гродненской высшей духовной семинарии.

Участие в святой Мессе и торжественной церемонии приняла белорусская делегация священнослужителей во главе с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем и епископом-помощником Минско-Могилевской архиепархии Александром Яшевским SDB, сообщает catholic.by.

Новый епископ стал четвертым иерархом — после епископов Олега Буткевича, Юрия Кособуцкого и Иосифа Станевского, – который учился в этом учебном заведении.