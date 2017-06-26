Борис Гребенщиков отметит 45-летие «Аквариума» в Минске 26.06.2017, 11:07

Легендарной группе этим летом исполняется 45 лет.

Музыканты приглашают белорусов отметить событие юбилейным концертом в Prime Hall 30 июля, сообщает tut.by.

Сорок пять лет назад в июле 1972 года студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их: хотелось цвета, свободы, чтобы попасть в прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен The Beatles.

До первого публичного выступления перед немногочисленной студенческо-пионерской аудиторией оставалось еще 8 месяцев, до первого выступления на фестивале «самодеятельных ансамблей» — почти 4 года, а до первого показа «Аквариума» по советскому телевидению под видом «музыкальных пародистов» — почти десять лет. Именно летом 1972 года Борис Гребенщиков написал свою первую песню на русском языке.

Гребенщиков поет по-русски 45 лет. Вместе с группой «Аквариум» музыкант записал десяток самиздатских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным.

Именно БГ первым из русских смог адаптировать эстетику современной западной музыкальной культуры к особенностям своего родного языка, и он продолжает заниматься именно этим — показывать как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады.

Гребенщиков не только знаменитый певец и музыкант. Он еще и переводчик, писатель, художник, радиоведущий. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. Каждый его концерт — почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нем, в сердце остается ощущение праздника.

Стоимость билетов от 90 руб.