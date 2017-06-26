В Вильнюсе узник Соловков провозглашен блаженным 26.06.2017, 11:43

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Теофилюс Матуленис

Узника сталинского режима епископа Теофилюса Матулениса беатификовали.

Узник Лефортова, Соловков, Владимирского централа, тайно рукоположенный епископ Теофилюс Матуленис провозглашен блаженным в Вильнюсе, пишет delfi.lt.

В 1994 году бюст архиепископа Матулeниса был установлен в Кафедральном соборе Вильнюса. Процесс беатификации служившего в России литовского епископа был открыт еще в 1990 году.

Он длился 16 лет и увенчался подписью Папы Римского Франциска под декретом о его мученичестве. В Литве местный епископат принял решение провести мессу беатификации не в Кайшядорской епархии, где покоятся мощи мученика, а в Вильнюсе, чтобы в ней смогли участвовать больше паломников.

Матуленис умер 20 августа 1962 года в Шедуве, находясь фактически под домашним арестом, в изоляции от паствы. 18 декабря 1946 года он был арестован, обвинен в том, что призывал духовенство к борьбе против советской власти, укрывал от арестов священнослужителей, участвовавших в такой борьбе.

27 сентября 1947 года приговорен к семи годам лишения свободы. Отбывал срок заключения в Сиблаге, затем во Владимире. Только 5 мая 1956 года он получил возможность вернуться в Литву, но ему запретили управлять епархией и принудили жить в изоляции в Шедуве. Папа Иоанн XXIII незадолго до смерти епископа Матулениса возвел его в достоинство архиепископа.