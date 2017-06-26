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Японские школьники установили необычный мировой рекорд

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  • 26.06.2017, 12:39

Все, кто когда-либо прыгал через скакалку, знают, что это не самое легкое занятие на свете.

Однако, одноклассники из начальной школы в Японии доказали, что искусство прыжков для них не является проблемой, продемонстрировав потрясающую командную работу. На кадрах, появившихся в интернете, видно, как две девочки крутят скакалку, а остальные 12 учеников шеренгами перепрыгивают через нее, пишет 120.su.

Движения детей выглядят настолько идеально, что кажется, что они плывут по воздуху. В итоге за одну минуту было совершено 225 прыжков, так что талантливые школьники не только показали отличную физическую подготовку, но и стали мировыми рекордсменами.

Кстати, предыдущий рекорд с 2013 года удерживали ученики другой начальной школы Японии.


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