Гомельские блогеры борются с декретом о «тунеядцах» при помощи ООН 26.06.2017, 12:59

Максим Филипович

Фото: «Радыё Свабода»

Максим Филипович и Виктор Рубцов обратились с жалобами в Комитет ООН по правам человека.

На международном уровне гомельские блогеры Максим Филипович и Виктор Рубцов заявили об отказе в рассмотрении жалоб на декрет о «тунеядцах» и нарушении белорусскими властями их права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное каждому как Конституцией, так и Международным пактом о гражданских и политических правах, сообщает gomelspring.org.

Напомним, в начале года блогеры получили извещения от налоговиков на уплату «тунеядского» сбора. Попытка пройти путь первого гомельского «тунеядца» успехом не увенчалась, после резонансного дела Александра Семенова суды перестали принимать к рассмотрению «тунеядские» жалобы.

В марте судьи Центрального и Советского районов Гомеля Андрей Целуйко и Анатолий Капустин отказались возбуждать дела Виктору Рубцову и Максиму Филиповичу о признании их участвующими в финансировании государственных расходов и не конституционности декрета Лукашенко. Судебная коллегия областного суда подтвердила выводы судов первой инстанции – судебной защиты от тунеядского декрета в стране не будет.

История «тунеядца» Максима Филиповича является ярким свидетельством отношения власти к простым гражданам. Вначале с ним не продлили трудовой контракт на ОАО «Сейсмотехника», где он работал простым водителем, а потом предъявили еще и требование об оказании материальной помощи государству.

«Применение на практике декрета №3 в моем конкретном случае привело к отказу в правосудии и в любое время может привести к использованию государством принудительного труда. Декрет не отменен, он приостановлен до конца года, значит рано или поздно начнет применяться. Меня по одному декрету лишили права работать, а по другому еще и «данью» пытаются обложить», - недоумевает известный блогер.

37-летний Виктор Рубцов работал монтажником пластиковых окон, но из-за кризиса потерял работу. Государство поспешило записать его в «тунеядцы», хотя сам мужчина участвовал в финансировании госрасходов, платил земельный налог, пошлины за обмен паспорта, удостоверение водителя, нотариальное оформление дом, что и намерен был доказать в суде.

«Белорусское правительство не предоставило мне эффективных средств правовой защиты, позволяющих оспорить предъявленное требование налоговой инспекции, что привело к нарушению моего права на справедливое разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, закрепленного в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах», - заявил на международном уровне Виктор Рубцов.

Правозащитник Леонид Судаленко, помогавший блогерам готовить жалобы в ООНовский Комитет считает, что конституционное право на судебную защиту не может ограничиваться временным декретом, как это произошло в деле гомельских блогеров. Он также подчеркивает, что государство не выполнило своего обязательства по обеспечению доступа к компетентному суду, что равноценно отказу в правосудии.