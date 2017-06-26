«Площадь – единственный реальный путь к свободе» 4 26.06.2017, 13:23

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Акция 3 июля будет маленьким, но важным этапом на пути к нашей победе.

Об этом в комментарии сайту bnknews.org заявил активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Спариш.

— Ты принимал участие во многих акциях весны 2017 года. Какие главные впечатления?

— После Площади 2010 года оппозиция позволила вытеснить себя на задворки Минска, в парк для выгула собак и из-за этого растеряла многих сторонников. К сожалению, на протяжении пяти лет, до момента выхода на свободу Николая Статкевича, в центре Минска не прошло ни одной массовой политической акции. Это было очень унизительное положение.

Весна 2017 года показала, что ситуация наконец-то начала меняться в лучшую сторону. То пространство свободы, которое мы отвоевали незадолго до этого, было использовано для выражения подлинно народного протеста против бандитского режима. Впервые за многие годы оппозиция с полной уверенностью может сказать, что она отстаивает интересы народа, что она и есть народ.

На некоторые акции я выходил с официальным красно-зеленым флагом. То же самое происходило еще в некоторых городах страны во время Маршей рассерженных белорусов. Это является лучшей иллюстрацией того, что сегодня против Лукашенко выступают все белорусы, в том числе и его бывшие сторонники. Думаю, что и дальнейшие протесты будут проходить в том числе и под официальным флагом.

Весной 2017 года мы увидели новых лидеров, услышали новые лозунги. Но главное — мы почувствовали изменение атмосферы в обществе. Это ощущение никуда не делось, несмотря на летний сезон и закономерное временное затишье. Революционная ситуация потихонечку зреет. Долг каждого патриота — помочь этому процессу и возглавить новую волну протестов.

— Для чего нужно выходить на акцию 3 июля?

— При этой власти ничего хорошего для нашей страны, для нас с вами — ее граждан, ждать бессмысленно. Значит, эту власть нужно убрать, вернуть Беларусь в руки ее народа. Есть разные способы решения этой задачи. История показала, какой из них лучше всего и безопаснее — мирный протест. Поэтому, если мы желаем для себя и своих детей лучшей жизни, нам просто некуда деваться, нужно идти этим путем.

Посмотрите на примеры других стран, которые точно так же, как и наша Беларусь, были в руках антинародных режимов. Польша, Чехословакия, СССР, ГДР, Южная Корея, Португалия… Все они прошли этот трудный путь, получили шанс на лучшую жизнь и использовали его. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить соседние Варшаву или Вильнюс.

Да, если мы выйдем 3 июля на Площадь, мгновенных перемен не будет. Изменения в нашей стране потребуют длительной и тяжелой работы активистов, иногда — самопожертвования. Нужно будет выходить на Площадь раз за разом, постепенно увеличивая численность участников протестов. Это единственный реальный путь к свободе, только так мы сможем вернуть себе страну.

Акция 3 июля будет маленьким, но важным этапом на пути к нашей победе, к свободе, независимости и процветанию.