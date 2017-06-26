Лукашенко: Мы хотим опереться на Анголу 22 26.06.2017, 13:31

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Диктатор лебезил перед главой МИДа Анголы и назвал Африку самым перспективным континентом.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой внешнеполитического ведомства Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти, передает БелТА.

«Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего», - заявил белорусский правитель.

«Как и любое другое государство, особенно такое, как Беларусь (еще совсем молодое государство), мы выбираем те страны, на которые можно было бы опереться. Это те страны, которые мы знаем давно. Ангола - одна из тех стран. Может быть, в этом списке первая. Еще и потому, что после обретения государственности в 1975 году мы активно поддерживали Анголу, помогали ей.

Основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом, и там было немало белорусов, - отметил диктатор. - С тех пор мы хорошо знаем и помним эту прекрасную страну. Если вы не возражаете, мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы».

Лукашенко подчеркнул, что закрытых тем для сотрудничества между Беларусью и Анголой абсолютно нет. «Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес. Вы должны побыть в Беларуси, побывать на предприятиях, которые вас интересуют, и воочию убедиться, чем мы можем быть вам полезны», - сказал диктатор.

В свою очередь Жорже Ребелу Пинту Шикоти согласился, что страны упустили многое из того потенциала, который мог быть реализован на сегодняшний момент. «Рад отметить, что с момента аккредитации посла Беларуси в Анголе, после того как мы встретились на аудиенции у президента Анголы, мы наконец-то поняли, сколь большой потенциал мы упустили, и чего нам недостает. Поэтому мы всерьез нацелены активизировать сотрудничество с вашей страной», - заявил министр.