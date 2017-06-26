Политзаключенного Мирослава Лозовского перевели из КГБ на «Володарку» 26.06.2017, 16:50

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Фото: страница Мирослава Лозовского в Facebook

За решеткой продолжают находиться 14 белорусских политзаключенных-патриотов.

Бывший лидер «Белого легиона», политический заключенный Мирослав Лозовский переведен из СИЗО КГБ в СИЗО №1 на улице Володарского, сообщила «Свабодзе» представительница семей фигурантов «дела патриотов» Нина Шидловская.

Напомним, что Лозовский был задержан вечером 21 марта. В тот же день и несколькими днями позже были задержаны еще более двух десятков человек, в том числе члены «Молодого фронта» (на момент публикации освобождены) и члены легального клуба «Патриот».

До задержания Лазовский работал помощником директора издательства «Кнігазбор». В начале 1990-х он был одним из создателей организации «Белый Легион». Члены «Белого Легиона» были активными участниками всех митингов и шествий в 1996-1999 годах. Организация работала подпольно и прекратила свое существование в начале 2000-х.

По «делу патриотов» за решеткой остаются 14 человек, против которых возбуждены уголовные дела за «обучение и подготовку к участию в массовых беспорядках» и «создание незаконного вооруженного формирования». Правозащитники требуют их немедленно освободить, так как задержанные говорили о пытках, но Генпрокуратура не видит оснований для прокурорской проверки.

Невеста Лозовского Светлана была в числе тех, кто говорил о пытках задержанных. По ее словам, Мирослав был сильно избит во время ареста и что в первые дни следствия к нему не пускали адвоката, хотя допросы продолжались, в том числе ночью.