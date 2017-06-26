Самолеты НАТО сопроводили группу из 16 российских военных самолетов 3 26.06.2017, 17:00

11,107

В этой группе были истребители СУ-27, штурмовики СУ-24, бомбардировщики СУ-34 и пассажирские ТУ-134 и ТУ-154.

Несущие дежурство в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на минувшей неделе взлетали для сопровождения группы из 16-ти российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве, пишет delfi.lt.

Минобороны Литвы в понедельник сообщило, что в этой группе были истребители СУ-27, штурмовики СУ-24, бомбардировщики СУ-34 и пассажирские ТУ-134 и ТУ-154.

Все военные самолеты в среду летели в сторону материковой части РФ с отключенными респондерами. В тот день самолеты НАТО сопровождали и летевший в Калининградскую область самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу и сопровождавших его истребителей.

Как НАТО, так и Россия на прошлой неделе сообщали о рискованных маневрах военных самолетов над Балтийским морем, когда они опасно близко приближались друг к другу. Североатлантический альянс на прошлой неделе зафиксировал рекордную активность российских военных самолетов над Балтийским морем, когда пришлось сопровождать более 30 самолетов РФ. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.