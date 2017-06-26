Путина загнали в угол 3 Дмитрий Орешкин, «Новое время»

26.06.2017, 17:37

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

Правитель РФ – уже не член восьмерки, и потерял свой статус в двадцатке.

Макрон, как представитель нового поколения политиков, очень серьезное внимание уделяет ситуации в Украине. Что он может предложить Путину?

Говоря о предложении Макрона провести встречу нормандской четверки, отмечу сразу несколько важных моментов.

1. Все происходит на фоне того, что Трамп склонен переложить большую часть ответственности за европейские дела на Европу. Несмотря на его символическую встречу с Порошенко и демонстрацию поддержки, в переговорах и с Меркель, и с Макроном обсуждалось, что это зона ответственности Европы. Американцы помогут деньгами или санкциями, но сами в украинский кризис вмешиваться не станут.

2. Макрон спешит укрепить свои позиции, в том числе и международные, а значит, и в нормандском формате. Поэтому он торопит события и хочет организовать это досрочное собрание. Вовсе не факт, что оно состоится. Но обычно такие вещи не оглашаются на уровне президентов, если есть сомнения, что это возможно. Если Макрон сказал, значит, встреча, скорее всего, состоится, ведь в противном случае это будет удар по его репутации. Хотя у Путина много чего накопилось и к нормандскому формату, и к Макрону лично. И ему может захотеться в последний момент резко отказаться от встречи.

3. Никто не знает, что там лежит в кармане у Макрона и что он хочет предложить на повестке дня нового нормандского формата. Важно то, что у него все же что-то есть, иначе он не стал бы созывать всех досрочно.

Вопрос все равно упирается в Путина, который, похоже, все сильнее разочаровывается в минском процессе (в нем, похоже, все разочаровываются). Минский процесс свою основную задачу решил. Крупные игроки, принимавшие участие в этом формате, хотели добиться одного – остановить военные действия войскового масштаба и заморозить этот процесс. Сейчас одна сторона трактует Минские соглашения так, другая этак. Соответственно, никакого видимого прогресса нет. А нормандский формат предусматривает разговор крупных европейских игроков.

Макрон, как представитель нового поколения политиков, очень серьезное внимание уделяет ситуации в Украине. Не думаю, что он предложит Путину что-то приятное. Президент России и сам это понимает, поэтому вряд ли согласится на эту встречу с большим восторгом.

Если говорить об информации, что встреча Путина и Трампа на саммите Большой двадцатки может не состояться, важно понимать, что такого рода утечки – элемент политической борьбы: состоится – не состоится. Трамп действует довольно примитивно. Для встречи с Порошенко он нашел время, а для встречи с Путиным он может не найти времени. Это символический и вызывающий шаг.

Если встреча Трампа и Путина состоится – это будет подано российской пропагандой как большой успех. Если не состоится – станет признаком того, что Путин окончательно стал изгоем. Принято считать, что нельзя загонять крысу в угол, но с некоторыми крысами только так и следует себя вести. В любом случае, Путин – уже не член восьмерки, он потерял свой статус в двадцатке, если еще и Трамп откажется от встречи, это будет еще неприятнее. Путинская Россия теряет престиж и репутацию, приближаясь все ближе к статусу страны-изгоя.

Но это вовсе не значит, что позиции Украины от этого автоматически улучшаются. Главная проблема Украины, как мне кажется, – даже не Путин. Проблема в способности провести эффективные реформы, улучшить экономическое состояние. Да плевать на того Путина. Понятно, что войны он уже не начнет, у него для этого нет ресурсов. Понятно, что его цель – удержаться у власти. А перед Украиной стоят совершенно другие проблемы.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»