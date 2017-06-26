Facebook запустит собственные сериалы и телешоу 26.06.2017, 17:46

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Cоцсеть готова тратить на создание одной серии до $3 миллионов, на выпуск телешоу — до миллиона долларов.

Слухи о том, что крупнейшая в мире социальная сеть хочет запустить собственную телевизионную платформу, ходят давно. Однако сегодня они получили весомое подтверждение в виде заметки в The Wall Street Journal (перевод – onliner.by).

По данным издания, Facebook активно обсуждает с голливудскими студиями вопросы, связанные со скорым запуском различных проектов телевизионного формата.

Сообщается, что соцсеть готова тратить на создание одной серии до $3 млн, на выпуск телешоу — до миллиона долларов. При этом контент будет рассчитан на зрителей в возрасте от 13 до 34 лет. Никакого насилия, грубого юмора, политики и обнаженки — только семейный формат.

В США Facebook придется столкнуться с сильнейшей конкуренцией. Помимо классических телестудий, гиганту будут противостоять такие опытные и продвинутые игроки, как Netflix и Hulu.