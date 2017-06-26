Борисовский фермер: «Я очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся» 10 26.06.2017, 17:53

Иван Сегодник

В Борисове фермер борется за свою конюшню.

В июне прошлого года СМИ рассказывали о небольшом фермерском хозяйстве «Сегодник», которое находится неподалеку от микрорайона Дымки. Местные власти требовали от предпринимателя Ивана Сегодника снести конюшню и бытовки, якобы незаконно построенные на этой земле.

В Борисовском райисполкоме заявили фермеру, что «земля является перспективной в развитии города», пишет ex-press.by.

Заметим, участок 7,7525 гектаров четыре года назад по решению исполкома был выделен фермеру в пожизненное пользование с правом наследования. «Я никому не мешаю, пожарные нормы все соблюдены. Почему в Борисове не поддерживают сельское хозяйство, не понимаю?», — сокрушался фермер. Иван Сегодник намеревался оспорить решение местных властей в Миноблисполкоме.

Год спустя журналисты вновь наведали фермерское хозяйство, чтобы узнать, чем сегодня живет «Сегодник», и живет ли?

...За последний год ферма заметно подросла. Ивана встречаем за работой — кормит маленьких телят в загоне. Он с улыбкой приветствует гостей: «Растем, несмотря ни на что!».

— За этот год у нас действительно много чего появилось: выросло поголовье свиней, завели вот телят. Теперь есть свое молоко, творог и сыр. Изучаем вопрос с их продажей. Очень хочется развиваться, — говорит Иван.

Иван оставляет свои дела, чтобы уделить внимание журналисту.

— К сожалению, все перипетии нашей фермы не закончены. Но результаты определенно есть, — продолжает Иван. — За последний год мне выпало несколько судов. После того, как исполком вынес постановление о сносе строений, я обратился в облисполком в надежде, что там прислушаются к здравому смыслу и не будут лишать меня построек. Перед этим были подготовлены все документы на конюшню, проектная документация, проведены все экспертизы, указывающие на то, что строение не капитальное. Однако и там чиновники были неумолимы, сославшись на то, что земля находится в перспективном развитии города. Несмотря на то, что мои постройки временные, они отказали в аннулировании постановления Борисовского райисполкома, даже не обратив внимание на то, что в статье, согласно которой моя ферма подлежит сносу, речь идет только о капитальных(!) строениях.

После получения отказа из местного райисполкома Иван решил обратиться в экономический суд Минской области.

— Можно сказать, суд я частично выиграл. Я предоставил все документы, судья рассмотрела их и, казалось бы, встала на мою сторону. Однако на том суде удалось не все. Все постройки, кроме конюшни, были признаны временными. Но главное и самое важное для фермы помещение все же постановили снести. При том, что я собрал все необходимые документы о том, что конюшня — не капитальное строение. В исполкоме также подготовили документы о том, что у меня, якобы, была комиссия из шести человек, хотя никого тут не было и они, якобы, постановили, что мое строение все же имеет фундамент, хотя его никогда не было, и нет. Все сооружение стоит на бетонных блоках. Настал момент, когда я каждый день ждал приезда техники для сноса строений. Но все же успел обратиться с апелляцией в суд высшей инстанции.

Подача апелляции тоже ничего не дала. Судьи оставили решение без изменений. Наряду с этим к Ивану пришла еще одна проверка — теперь уже из Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Они приезжали по поводу водоема, находящегося на моей земле. Сказали, что я незаконно выкопал его. Хотя, по сути, котлован тут был еще со времени постройки дамбы, территория подтопляемая, и дамбу строили в защиту микрорайона Дымки. Я в свою очередь облагородил эту яму и стал использовать для различных нужд. Однако инспекция во главе с Александром Красуцким выставила мне претензию на 18 000 рублей. За якобы самовольное строительство этого водоема.

От озера на территории Иван видит одни лишь плюсы. Вода для питья скота, полив земель, водоем оттягивает на себя талые воды весной. Но узаконить озеро ему так же не дают.

— Я обращался по этому поводу в исполком, там меня отправляли в землемер, оттуда направили в отдел архитектуры. Архитекторы меня отослали обратно в землемер. И так по кругу. Сделать проектную документацию на это озеро просто не дают. Такое ощущение, что власти принципиально не дают мне прохода.

В частном разговоре с представителями властей Ивану все же предложили найти вариант выхода из ситуации.

— Мне было сказано: закопай озеро, и мы тебя больше не тронем. Однако, что я должен закапывать? То, что не откапывал, а лишь облагородил? Пускай приезжают и скажут это детям, которые тут рыбачат каждое лето.

Сейчас Иван готовится к новому суду и собирает дополнительные документы. Свое право на ведение хозяйства он будет отстаивать до конца.

— Я очень устал бороться с таким самоуправством, но я не сдамся. Большая часть денег с фермы сейчас уходит на эти самые суды, и мне надоело их тратить не в развитие хозяйства. Лукашенко часто говорит о поддержке фермеров, но на деле, на местах, получается все иначе.