В Барановичах «Субару» с российскими номерами сбил пешехода 3 26.06.2017, 18:04

Фото: intex-press.by

Пешехода в бессознательном состоянии забрала скорая помощь.

ДТП произошло днем 26 июня напротив автобусной остановки «Улица Тельмана», пишет intex-press.by.

По словам очевидцев, автомобиль «Субару» ехал по улице Тельмана со стороны путепровода в направлении Восточного микрорайона и сбил пожилого мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. Пешехода в бессознательном состоянии забрала скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.