Генетики задались целью создать «суперкорову» 3 26.06.2017, 18:09

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США выделили на исследования $733 тысяч.

Ученые из университета Флориды занимаются селекцией коровы будущего, которая сможет жить при высоких температурах. Для этого они изучают самую толерантную к жаре породу Брангус, рассказывает Sciencedaily, пишет hightech.fm.

Группа исследователей из Флоридского университета получила трехлетний грант от правительства США на сумму $733 000. Деньги выделены на исследования и выведение нового вида коров, которые не будут бояться высокой температуры. Уже сегодня более половины крупного рогатого скота по всему миру живет в условиях жары и большой влажности. Теперь ученые с помощью генных технологий хотят генномодифицировать корову, которая максимально адаптируется к жаре, при этом будет производить мясо отличного качества.

Ученые объясняют, что грант позволит исследовать сегменты ДНК у двух видов коров, что позволит найти именно ту часть последовательности, что отвечает за реагирование на высокие температуры. В долгосрочной перспективе ученые хотят полностью изучить механизм реакции животного на температурный стресс, чтобы получить возможность производить качественное мясо при любых условиях.

Речь также идет о благе следующих поколений землян. Климат на планете меняется, температура растет. В будущем необходимость в термоустойчивых коровах возрастет еще сильнее. До этого китайским ученым с помощью технологии CRISPR/Cas9 удалось создать коров с повышенной сопротивляемостью туберкулезу.

Параллельно популярность приобретает полностью синтетическое мясо. Если раньше такие заменители было сложно назвать мясом, то теперь они медленно, но приближаются по характеристикам к настоящему мясу. Стало известно, что искусственные котлеты от Beyond Meat появятся в 280 магазинах США. До этого Impossible Foods пообещала производить 450 тонн искусственного мяса в месяц.