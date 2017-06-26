Макрон преподал Путину урок истории 5 26.06.2017, 18:15

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции напомнил Кремлю, что королева Анна Ярославна - украинка.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил давние отношения между Украиной и Францией, вспомнив киевскую княгиню - королеву Франции Анну Ярославну

Об этом Эммануэль Макрон сказал во время выступления на пресс-конференции с Петром Порошенко, передает Эспрессо.TV.

«Между нашими двумя странами существуют очень давние отношения, очень глубокая история. Вы посвятили сегодня время тому, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубокие корни имеют наши отношения», - сказал Макрон.

Ранее Анну Ярославовну, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, пытался «записать в русские» Владимир Путин.