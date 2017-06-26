Ученые рассказали, что защитит телефон от прослушки 1 26.06.2017, 20:48

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Американские специалисты сделали инновационное открытие.

Специалисты Университета штата Иллинойс смогли создать похожий на эхо звук, который не в состоянии услышать человек, но способен воспринять любой микрофон, пишет hightech.fm.

Микрофоны созданы специально для того, чтобы воспринимать речь человека, но ученые сочетали несколько тонов так, чтобы для микрофона они звучали как эхо, неслышное для человека, но вполне различимое устройством.

«Представьте себе, что ведете с кем-либо частный разговор, и одновременно передаете этот неслышный сигнал, который превращается в белый шум для микрофона и препятствует подслушивающим устройствам распознать диалог», — говорит профессор Ромит Рой Чудхури, руководитель исследования. Таким образом правительственные или военные чины могли бы защищать секретные переговоры от прослушки.

Также этот сигнал можно использовать для коммуникаций между устройствами интернета вещей, чтобы снизить нагрузку на Bluetooth, основной канал связи для IoT.

Для создания звукового сигнала на частоте 40 кГц или чуть выше требуется ультразвуковые динамики, но в микрофонах ничего менять не понадобится, этот звук будут воспринимать любые модели, в том числе те, которые работают в мобильных устройствах, пишет Phys.org.

Ученые осознают и возможность злоупотребления созданной ими технологией, но надеются найти способ защиты от собственного изобретения. «Неслышные звуковые глушилки могут, например, воздействовать на слуховые аппараты, — признает профессор Рой. — Или же грабители банков могут глушить все телефоны, чтобы никто не позвонил по 911».

Шведские кареты скорой помощи будут удаленно прерывать любые звуки, которое слушает водитель, включая радио, CD-диски и музыку с устройств, подключенных по Bluetooth. Вместо них он услышит голосовое сообщение, которое предупредит его о приближении скорой помощи. Система работает с любым тюнером, поддерживающим стандарт RDS.