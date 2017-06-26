Чего ждать от фестиваля «Басовішча-2017» 26.06.2017, 21:39

Фото: charter97.org

14-15 июля под Городком начнется старейший и крупнейший фестиваль белорусской рок-музыки в мире.

14-15 июля в лесу под Городком в 20 километрах от белорусской границы выступят «Navi», «AKUTE», «Re1ikt» и «Вагоновожатые», пишет «Белсат».

Фестиваль музыки молодой Беларуси «БАСовище» проводится непрерывно с 1990-го года на том же месте — на поляне в лесу Борик рядом с городком Городок под Белостоком. Это старейший и крупнейший фестиваль белорусской рок-музыки в мире.

За последние двадцать восемь лет здесь выступили практически все культовые белорусские коллективы — «N.R.M», «Neuro Dubel», «Port Mone», «Ляпис Трубецкой», «Дворец», «Троица», «ULIS» и «Brutto».

Название фестиваля происходит от аббревиатуры названия организаторов — Белорусского объединения студентов (БАС), которое с 1981 го года занимается культурной и образовательной деятельностью и сплачивает в Польше студентов белорусской национальности.

Музыкальная программа

В течение двух дней на «Басах» выступят «Navi», «Re1ikt», «Vuraj», «Стары Ольса», «Дай дорогу!», «.K», «The Superbullz» и «Manietny dvor».

Как на всех предыдущих «Басах», в этом году фестивальную сцену с белорусами разделят коллективы из Польши («Łona, Weber & The Pimps» и «Ilo & Friends»), Украины («Вагоновожатые») и Сербии («Неозбильни песимисти»).

Вокруг фестиваля

На территории фестиваля будет работать вегетарианская кухня, бесчисленное количество баров и пунктов продажи пива.

На «Басах» можно будет принять участие в интеллектуальных играх на знание белорусской истории и культуры, и посетить кукольный спектакль «Шляхтич Завальня» по рассказу Яна Борщевского «Черный петух и Дракон» в исполнении группы «Монетный двор» или сделать тату в филиале минского салона «У Лисицы».

Визы

У кого нет действующей польской или шенген-визы, может сделать ее до конца июня бесплатно. Подробности– здесь.

Палаточный городок

Гости «Басовища» могут снять комнату в Городке, а могут спать в палатке прямо под сценой. Стоимость проживания на все время фестиваля — 20 злотых с одного человека.