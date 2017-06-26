Кремлевский шут Виталий Портников

26.06.2017, 21:49

С первого дня хозяин Кремля буквально льнул к западным знаменитостям.

Президенту РФ Владимиру Путину требуется именитый собеседник, с которым можно будет разговаривать на равных. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, считающий главным в своем творчестве "борьбу с империализмом", идеально подходит главе Кремля.

Тесное общение режиссера Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным – свидетельство деградации звезды американского кинематографа.

"Нынешний хозяин Кремля не просто разговаривает с американцем, но еще и является работодателем его сына, подвизающегося на пресловутом пропагандистском телеканале Russia Today. О подлинных размерах гонораров Стоуна-младшего можно только догадываться, так как в России основная часть коррупционных выплат проходит мимо кассы, просто вручается служащему в конверте. И этот конверт, не облагаемый никакими налогами, может оказаться главным связующим звеном в отношениях Стоуна и Путина. При этом оба Стоуна могут не считать себя винтиками российской пропагандистской машины – они всего лишь борются с империализмом, а Россия им в этом помогает. В конце концов, успешная борьба талантливых людей должна щедро финансироваться – чтобы они могли противостоять засилью капитала

С первого дня хозяин Кремля буквально льнул к западным знаменитостям, звездам, которых раньше он видел исключительно на киноэкранах. Но с течением времени – когда Путин почувствовал себя памятником – ему понадобился именитый собеседник, с которым можно будет разговаривать на равных. Оливер Стоун великолепно подходит на такую роль. Почему человек, который обожествлял Фиделя Кастро и восхищался Уго Чавесом, не сможет с таким же восторгом разговаривать с Путиным, почему не сможет воспринимать ложь как правду, а правду – как ложь? И у Стоуна все действительно отлично получается. Со Стоуном Путин может не сдерживать себя, как средневековый монарх – с любимым шутом, присланным в подарок коллегой по трону

По его словам, Стоун – великий художник, но его стремление обличать недостатки демократии переросло в раболепное преклонение перед диктатурой.

Я начинаю подозревать, что причины деградации всех Стоунов последних десятилетий – вовсе не в том, что они хотят улучшить демократический мир. А в их презрении к демократическому миру. В их тяготении к "сильной руке", которая наведет порядок. Или наоборот – им априори будет нравиться политика любого тирана, защитника "традиционных" ценностей и "простого народа". Стоун, создавший впечатляющую эпопею о вьетнамской войне и не пощадивший Соединенные Штаты, с ухмылочкой проходит мимо чеченской войны Путина, мимо грузинской войны Путина, мимо украинской войны Путина – просто потому, что его не пугает кровь, которую проливает диктатор

В фильме о российско-украинском конфликте главные герои Стоуна – Путин и Янукович, здесь нет места ни украинскому народу, ни украинским политикам, которые защищают страну от агрессии. Осталась только любовь к тирану

Виталий Портников, «Спектр»