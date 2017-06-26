Колхозники рискнули всем своим имуществом 26.06.2017, 22:14

Если в СПК что-то пойдет не так, то долги будут отдавать люди своим имуществом.

Преобразование сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) в унитарные коммунальные предприятия или открытые акционерные общества закончилось довольно неожиданно, пишет belaruspartisan.org.

Планировалось все без исключения 344 СПК переформатировать в другую форму собственности к 31 мая. Что в итоге? Сегодня в стране зарегистрированы 31 сельхозкооператив, 170 открытых акционерных обществ, 125 коммунальных унитарных предприятий, 17 хозяйств реорганизовали путем присоединения к другим сельхозпредприятиям и одно продали новому собственнику.

О том, что не все так просто с выполнением президентского указа, можно было догадаться еще в феврале, во время большой пресс-конференции Александра Лукашенко. Тогда председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман посетовал на «поголовное акционирование».

— Мы в этом году получили почти 9 млн долларов чистой прибыли. Мы уже акционировались в 1994 году: в зависимости от срока работы, нагрузки, заслуг работники имеют долевые акции без участия государства. Мы никому ничего не должны, исправно платим налоги. У нас 700 рублей средняя зарплата. На предприятии работают около 2 тысяч человек. Зачем нам акционироваться с 85% акциями государства? Теряется смысл производства, мы хотим привязать человека к земле, чтобы он отвечал за конечный результат и был заинтересован в производстве. А теперь я должен сказать людям, что у них ничего не будет. Я считаю, не нужно акционирование всем хозяйствам.

Лукашенко, как это обычно бывает, тут же отрекся от собственного указа, заявив, что поручал вице-премьеру Михаилу Русому не трогать предприятия, которые сегодня работают и дают результат, а тот «сделал все наоборот».

Поговорили-поговорили, но проблема осталась.

При этом можно понять и вице-премьера Русого, который на самом деле заботился не только о том, чтобы выполнить указ главы государства, но и о том, чтобы колхозникам (членам СПК) не пришлось расплачиваться по кредитам хозяйства собственным имуществом – личными автомобилями, телевизорами, свиньями да коровами. Дело в том, что теперь такая форма хозяйствования как СПК предусматривает субсидиарную ответственность.

Субсидиарная ответственность - это особый вид гражданско-правовой ответственности, которая наступает в случае неисполнения либо неполного исполнения должником своих обязательств. Участники производственных кооперативов (в том числе СПК) солидарно несут субсидиарную ответственность по долгам предприятия в пределах, определяемых уставом, но не менее 50 базовых величин.

Таким образом, если в СПК что-то пойдет не так, то долги будут отдавать люди своим имуществом.

31 хозяйство посчитало, в том числе агрокомбинат «Снов», тем не менее решили остаться сельскохозяйственными производственными кооперативами, посчитав, что это лучше, чем попасть под государственное управление государства. Более того, как сообщает газета «Сельская газета», на редакцию обрушились телефонные звонки от тех, кто все-таки выполнил указ и преобразовался в унитарные предприятия или ОАО. Пары месяцев хватило, чтобы почувствовать все «прелести» государственного управления, и теперь на главную газету АПК обрушились вопросы, как вернуться к прежней форме хозяйствования и вновь преобразоваться назад в СПК.

Однако, как пояснили в Минсельхозпроде, обратного хода нет, поскольку такой механизм не предусмотрен.

Однако сам по себе факт говорит о многом: люди готовы рисковать собственным имуществом, только чтобы не оказаться в подчинении государственных управленцев. Это ли не есть самая объективная оценка качества и эффективности этого управления?..