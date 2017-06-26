Трампа - самый влиятельный человек в Интернете 26.06.2017, 22:17

Дональд Трамп

В рейтинг также попал российский политик Алексей Навальный.

Twitter помогает президенту США достаточно эффективно доносить послания «на своих условиях», пишет comments.ua.

Президент США Дональд Трамп и девочка-блогер из сирийского Алеппо Бана Алебед признаны самыми влиятельными людьми в Интернете по версии американского еженедельника Time.

Трамп стал одним из «25 самых влиятельных людей в Интернете» благодаря своим регулярным сообщениям в микроблоге в Twitter.

При этом составители рейтинга отмечают, что Twitter помогает Трампу достаточно эффективно доносить послания «на своих условиях».

Девочка из сирийского Алеппо стала известна также благодаря Twitter. Журнал отмечает, что благодаря ей мир узнал «об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда не так много журналистов могли попасть в регион». В декабре 2016 года девочка вместе с родителями покинула Алеппо и перебралась в Турцию.

Также самыми влиятельными людьми в Интернете Time назвал британскую писательницу, автора серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг, американских исполнительниц Кети Перри и Рианну, звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, а также российского блогера Алексея Навального.