Прокуратура пляшет под дудку властей 6 26.06.2017, 22:30

Почему Конституция в нашей стране давно уже не работает.

В Беларуси сегодня, 26 июня, официальный День прокуратуры. По словам правозащитников, прокуратура является структурой власти и пляшет под ее «дудку», передает «Радыё Рацыя». Трудно найти человека, кто бы ей полностью доверял:

- На сегодняшний день все структуры государственной власти не являются самостоятельными. Конституция не работает, законы не работают, любого человека можно засадить., - рассказал сотрудник правозащитного центра «Весна» Владимир Величкин.

- Знаю, что прокуратура вмонтирована в эту систему и ничем людям не помогает, - говорит Зинаида Михнюк, руководитель регионального отделения профсоюза РЭП