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Крэйг Вудкрофт: Можно было сделать из «Динамо» чемпиона КХЛ

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  • 26.06.2017, 22:32
Крэйг Вудкрофт

Канадский специалист рассказал, что ему помешало осуществить свой план.

Крейг Вудкрофт ушел из «Динамо» в конце прошлой недели, пишет «Прессбол». За несколько дней до этого клуб расстался с его помощниками:

— Решение покинуть «Динамо» далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведенного в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти.


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