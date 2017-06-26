Крэйг Вудкрофт: Можно было сделать из «Динамо» чемпиона КХЛ 1 26.06.2017, 22:32

Крэйг Вудкрофт

Канадский специалист рассказал, что ему помешало осуществить свой план.

Крейг Вудкрофт ушел из «Динамо» в конце прошлой недели, пишет «Прессбол». За несколько дней до этого клуб расстался с его помощниками:

— Решение покинуть «Динамо» далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведенного в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти.