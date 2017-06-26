Сенат может заблокировать поставки оружия странам Персидского залива 26.06.2017, 22:47

Возможная блокировка поставок обусловлена конфликтом арабских стран с Катаром.

Глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер считает, что пока не урегулирован дипломатический конфликт арабских стран с Катаром, продажа оружия странам – членам Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива должна быть приостановлена, пишет «Гордон».

Республиканцы в Сенате США хотят заблокировать продажу оружия странам Персидского залива, чтобы оказать давление на арабские страны для разрешения дипломатического кризиса с Катаром, об этом сообщает издание Washington Examiner.

Сенатор Боб Коркер, который возглавляет сенатский комитет по международным делам, заявил, что не даст согласия на поставки американского оружия государствам, входящим в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, до тех пор, пока не будет найден путь к разрешению регионального спора, в ходе которого несколько арабских государств устроили бойкот Катару.

"Прежде чем мы предоставим какие-либо дополнительные разрешения по продаже летального оружия государствам – членам Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, нам необходимо лучше понять пути решения нынешнего спора и возможного воссоединения стран", – заявил Коркер.

По его словам, конфликт между странами наносит ущерб борьбе с терроризмом.

"Всем странам в регионе следует сделать больше для борьбы с терроризмом, однако недавние распри между членами совета лишь наносят ущерб усилиям, направленным на борьбу с ИГИЛ и противодействие Ирану", – отметил сенатор в обращении к государственному секретарю США Рексу Тиллерсону.

О разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили 10 государств: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Они обвиняют катарские власти в поддержке деятельности йеменских повстанцев-хуситов, "спонсируемых Ираном" террористов, а также группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство".

22 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн передали Дохе список из 13 требований, которые нужно выполнить для прекращения эмбарго. На выполнение условий Катару дали 10 дней.

В Катаре требования назвали нереалистичными и противоречащими правам человека.