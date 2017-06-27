Николай Статкевич: Победа требует выхода на улицу 7 27.06.2017, 9:50

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Массовую акцию, которая сметет режим Лукашенко, подготовят более мелкие.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Всякий раз, когда Белорусский Национальный Конгресс объявляет об очередной акции, в сети инспирируется дискуссия о целесообразности массовых протестов в общем. Интернет-пользователей пугают «Майданом, который ничего хорошего не дает». От организаторов требуют явно нереальных «гарантий». Белорусам предлагают легкие и безопасные пути демократических перемен. Среди них - участие в «выборах» на условиях режима; обращение в международные инстанции; сбор подписей за референдум или под петициями; создание альтернативных «властных органов».

Перемены через выборы - это прекрасно. Но проблема в том, как получить настоящие выборы вместо того избирательного цирка, который организует режим. Назначение в том цирке «депутатами» нескольких якобы оппозиционеров к демократии нас не приближает. Не важно, кто согласился стать клоуном. Цирк от этого не перестает быть цирком.

Жалобами в международные суды или массовыми петициями в местные инстанции еще никто и нигде в мире себе свободу не добыли. Решения Комитета ООН по правам человека - единственной международной инстанции, которая принимает жалобы белорусов - игнорируются белорусским государством. В 2015 году сбор подписей за «народный референдум» закончился только перевыполнением «палатой представителей», куда передали подписи, плана по сдаче макулатуры. А представить ситуацию, когда после получения от граждан коллективной жалобы на «себя любимую» незаконная коррумпированная власть застесняется и уйдет в отставку, я не могу. Фантазии не хватает.

Создание альтернативных государственных институтов имеет свою историю. Еще в середине 90-х, после поражений на выборах, тогдашний БНФ начал прием в «гражданство БНР» и даже выдачу соответствующих паспортов. Этот уход в альтернативную реальность ничем не закончился и о нем быстро забыли. А вот попытка весной 1999 года организовать альтернативные президентские выборы закончилась плохо. Тогда списки альтернативных избирательных комиссий, составленных преимущественно из членов оппозиционных организаций, были поданы в местные исполкомы. В результате всех членов этих комиссий начали таскать в КГБ на допросы по уголовному делу о создании незаконных государственных органов. После такой «подставы» значительная часть активистов отказалась от участия в политической деятельности.

Как бы нам не хотелось безопасных и легких путей к свободе, их не бывает. Мирные перемены требуют работы, мужества и терпения. Ведь придется неоднократно выходить на площади наших городов, чтобы принудить власть к уступкам. Победа требует выхода на улицы сотен тысяч. Крупные акции могут начаться только после меньших. Все начинается мужественным меньшинством. Но трудно предсказать, когда конкретно у него получится запустить этот процесс.

В День освобождения - 3 июля в 14.00 на Октябрьской площади Минска пройдет массовая акция. Приблизим время освобождения. Беларусь будет свободной.

Власть - народу! Жыве Беларусь!»