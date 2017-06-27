Танк сбил столб в Минске «по плану»? 27 27.06.2017, 11:55

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Фото: onliner.by

Украинцы удивлены комментариями официальных белорусских СМИ.

Об странной реакции белорусского официоза на громкое ДТП в центре Минска пишет украинский публицист Андрей Гальчук.

«24 июня в центре Минска состоялась генеральная репетиция парада, посвященного Дню Независимости Беларуси. По проспекту бордо неслись танчики, один из которых внезапно… впрочем, смотрите сами.

Просто чудом все обошлось без жертв! Как внутри танка (хотя это еще не факт!), так и на улице, где этим столбом (да и самим танком!) могло запросто ухайдокать несколько мирных зевак.

Но любопытно не столько само происшествие, сколько реакция на него официальных властей и СМИ. Причем, тексты на разных ресурсах, как вы увидите ниже, одинаковы. То бишь, это был официальный пресс-релиз, распространенный «сверху» для публикации.

Одним словом, по версии Мингорисполкома «деформировалась опора освещения, подлежавшая плановой замене». Как удачно все совпало, не правда ли? Немного все офигели, но таков уж был план!

Однако, это еще не все! Оказывается «оперативно обследуются и все прочие опоры, подлежащие замене, в целях их безопасной эксплуатации».

Всё по плану!

Ну и, как вы понимаете, чтобы сделать ситуацию максимально абсурдной, заместитель председателя Мингорисполкома тов. Лаптев заявил, что «работа по замене опор освещения ведется планово». Это вам, дескать, не лаптем щи хлебать!

То есть, братья-белорусы, во время парада 4 июля рекомендую быть начеку и держаться от этих самых опор с танчиками подальше. Дабы не стать внезапно часть этого более чем странного плана».