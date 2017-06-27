Диетологи назвали продукты, которые быстро насыщают 5 27.06.2017, 12:23

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Список продуктов, не позволяющих чувству голода взять вверх.

Что есть, чтобы не хотеть есть опять? Многие худеющие задают себе этот вопрос. Оказывается, есть список продуктов не позволяющие чувству голода взять вверх, пишет orthodox.od.ua.

Можно скушать горсть миндаля, он утолит голод и станет витаминным зарядом. Две или три чашки кофе в день ускоряют метаболизм и снижают аппетит, главное не пить его натощак. Имбирь также «укрощает» чувство голода и улучшает пищеварение.

Более экзотические варианты - это авокадо и сыр тофу.

Можно съесть кусочек лосося ,а вещества, которые в нем есть, подавляют голод. Ну и конечно не стоит забывать о воде. А такие варианты, как бутерброд, аппетит только раззадорят.