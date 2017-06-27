Лукашенко: Мы были рядом с вьетнамскими братьями на той войне 62 27.06.2017, 12:29

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Диктатор рассказал президенту Вьетнама о малоизвестных «фактах» во время и после американо-вьетнамской войны.

Беларусь рассчитывает на развитие политических и торгово-экономических отношений с Вьетнамом. Об этом Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в узком составе, передает БелТА.

«Думаю, нам с вами нет необходимости говорить о том, что объединяет наши народы. У нас с вами большая история добрых взаимоотношений. Белорусский народ с давних времен, особенно в трудные периоды вашей истории, был всегда рядом, — сказал Лукашенко. — Каждый вьетнамец хорошо помнит прошлую войну и ту цену, которую вы заплатили за свободу и независимость. Помним и знаем об этом и мы. Потому что мы были тогда рядом с вами на вьетнамской земле. Да и после этой ожесточенной войны мы всячески старались помочь своим вьетнамским братьям в восстановлении страны, народного хозяйства, в нормализации жизни».

«Мы всегда были и будем привержены подобным отношениям и подобному курсу. Мы очень рассчитываем на перспективу наших отношений, на торговлю между нашими странами, политические добрые отношения. Вы на нас всегда можете рассчитывать», — подчеркнул Лукашенко.