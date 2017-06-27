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Астрономы сфотографировали звезду в тысячу раз больше Солнца

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  • 27.06.2017, 13:02
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Ученые поделились самым детализированным изображением далекой звезды.

Астрономы, работающие на Атакамской большой антенной решетке миллиметрового диапазона — комплексе радиотелескопов, поделились самым детализированным изображением далекой звезды. Их объектом изучения стала Бетельгейзе — красный сверхгигант из созвездия Ореона, чья светимость в 105 000 раз, а диаметр — в 1000 раз больше солнечного. На снимке Бетельгейзе получилась довольно аппетитной.

Снимок показал, что температура на поверхности звезды далеко не равномерная, а колебания напоминают то, что происходит на нашем светиле, пишет Engadget (перевод – onliner.by). Вероятно, температурные изменения в нижних слоях атмосферы как-то связаны с магнитными полями.

Бетельгейзе, по различным оценкам, находится в 570—650 световых годах от Земли. За счет ее гигантских размеров за звездой удобно наблюдать.


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