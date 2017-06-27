Жодинцев обложили подушным налогом в $25 50 27.06.2017, 13:52

Заплатившие новый налог предприниматели даже смогут попасть на «Доску почета».

В Жодино ввели новый налог в связи с «благоустройством города». Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

«Письма счастья», извещающие о новом поборе начали приходить руководителям предприятий, фирм и жителям города, зарегистрированным в качестве ИП.

В «уведомлениях», которые подписали председатель Жодинского исполкома Ю.А. Шарый, председатель местного «совета депутатов» Н.М. Сушко и председатель городского совета предпринимателей А.В. Будько, убедительно рекомендуется в установленный срок перевести городским властям по 50 рублей (около $25) с каждого работающего человека.

Цель побора – реконструкция проспекта Мира в Жодино. Тем, кто заплатит «подушный оброк», сулят неслыханные милости от властей: например, могут поместить на «Доску благодарности».