Названы пять продуктов, которые помогут организму легче переносить жару 2 27.06.2017, 14:10

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В жару нужно употреблять продукты, которые помогают нормализовать водный баланс, охладиться.

Когда жара буквально вытягивает из организма все силы, а от количества выпитой жидкости уже просто тошнит, стоит обратить внимание, достаточно ли вы потребляете продуктов из следующего списка.

Ivona пишет о пяти летних продуктах, которые отличаются не только широким спектром витаминов, но и помогают быстро нормализовать водный баланс, охладиться, а при регулярном употреблении даже сбросить лишний вес.

Огурцы

В огурцах содержится большое количество жидкости. Однако главное их достоинство - клетчатка и особые ферменты, которые стимулируют пищеварение. Огурцы напитывают кожу и защищают ее от воздействия ультрафиолета. Этот овощ даже может облегчать боль при солнечных ожогах.

Арбуз

Арбуз богат витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Он на 90% состоит из воды, поэтому является хорошим вариантом для утоления жажды. В отличие от соков, напитков и газированной воды, арбуз не содержит столько сахара, который требует выработки инсулина, а значит употреблять его можно даже диабетикам.

Ягоды

Ягоды – сочный, сладкий и ко всему этому невероятно вкусный продукт, который можно употреблять с различными добавками и добавлять в большое количество блюд. Они включают много необходимых организму питательных веществ, в том числе и воду. Лидерами по содержанию жидкости среди ягод являются клубника и голубика.

Зелень и листовой салат

Зелень, как огурцы и арбуз, может похвастаться большим количеством жидкости в составе. В зелени содержится большое количество фолиевой кислоты, витаминов А, C и E и различных каротиноидов, которые повышают естественную защиту от ультрафиолетового излучения.

Кабачки

Кабачки не только вкусные и питательные, но и легкие пищеварения, они прекрасно усваиваются и обогащают организм витаминами С, А, важными микроэлементами, калием, кальцием, железом и магнием. Кабачки способны выводить из организма вредные вещества и токсины.